México.- Dimite el ministro de Seguridad de México para presentarse a gobernador del estado de Sonora

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, ha dimitido este miércoles de su cargo para presentarse a gobernador del estado de Sonora en las elecciones previstas para 2021.

"En este momento puedo decir que he decidido atender la llamada de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado", ha trasladado Durazo durante la rueda de prensa diaria del presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiterando que busca "contribuir" a la "transformación de fondo" que la Administración mexicana se ha propuesto.

Durazo, que no ha especificado la fecha en la que se su salida se hará efectiva, ha asegurado que no renuncia al proyecto político que encabeza López Obrador, al tiempo que ha tildado de "oportunidad de carácter histórico" su tiempo en la Secretaría de Seguridad.

Entre sus logros, ha destacado la creación de la Guardia Nacional y la reducción de los índices delictivos, según ha informado el diario local 'Milenio'. Por su parte, en referencia a las labores pendientes, ha citado atender el problema de la seguridad en México como un "sistema", teniendo en cuenta a los órganos de justicia.

"Recibimos el país oliendo a pólvora, no se nos olvide, con cientos de miles de desaparecidos, recibimos el país en el peor escenario posible, no podíamos fingir que sería fácil enfrentar o resolver el problema y tenemos que aceptar que no podemos fingir que el problema es sencillo, así que tampoco podemos dedicarnos a administrar el caos que habíamos heredado", ha señalado.

López Obrador, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre la salida de Durazo, pero ha asegurado que "ha hecho muy buen trabajo". "Estoy muy agradecido con Alfonso por su apoyo todos los días aquí", ha reiterado, afirmando que Durazo es "un profesional, un extraordinario servidor público, una gente honesta".

En cuanto a la persona para sustituirle en la Secretaría de Seguridad, el mandatario mexicano ha aseverado que se buscará a una persona "honesta, limpia, íntegra".