Dos senadores mexicanos se enfrentan a golpes al término de una sesión parlamentaria

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los senadores mexicanos Gerardo Fernández Noroña, oficialista y presidente de la Cámara Alta, y Alejandro Moreno, opositor, se han enfrentado a golpes este miércoles al término de una sesión parlamentaria y tras la que ambos se han acusado mutuamente de haber iniciado la agresión.

Noroña ha anunciado en su cuenta de la red social X la presentación de una denuncia contra Moreno y otros dos senadores, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los que ha acusado de haberle "agredido".

"Es un hecho sin precedente en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Pueden presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero. Y cuando esto se haga, procederemos", ha señalado en una comparecencia ante la prensa en la que ha considerado que los senadores "cometieron presuntos ilícitos que están documentados de lesiones y de daño a propiedad ajena".

Además, ha asegurado que se trata de una actuación "planeada". "No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión. Eso me parece que es evidente. Todas las sesiones estuvieron provocando y al final la agresión y la manera de cerrarme el camino para darle oportunidad a Alejandro Moreno de que me cociera golpes y dijeran en un enfrentamiento. Es muy grave, es muy grave", ha añadido.

Por su parte, Moreno ha asegurado en la misma plataforma que "la primera agresión física vino de Noroña. Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde", después de que cambiara "a su conveniencia" el orden del día aprobado.

El opositor ha denunciado que el objetivo del presidente de la cámra era "callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse". "Su obligación era darme la palabra y no lo hicieron", ha agregado en lo que ha calificado como "parte de la estrategia de (el partido gubernamental) Morena para imponer silencio y control".

"Lo que pasó no es un hecho aislado ni un accidente (...) Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia", ha criticado, antes de prometer que "el PRI no se va a quedar callado ni mucho menos de brazos cruzados. Vamos a salir a las calles, vamos a tomar a México con la fuerza de su gente para exigirle a este gobierno cínico y corrupto que detenga ya sus abusos. Vamos a demostrarle al poder que no pueden callar al PRI ni al pueblo de México".