EEUU anuncia restricciones de visado a 75 familiares y personas cercanas a miembros del Cártel de Sinaloa

De izquierda a derecha: Marco Rubio y Donald Trump - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes restricciones de visado contra 75 personas que son familiares o socios cercanos a integrantes del Cártel de Sinaloa, declarada "organización terrorista global" hace poco más de un año por parte de la Administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado ha precisado en un comunicado que los 75 afectados por esta medida son "familiares o socios personales o comerciales cercanos de personas vinculadas" al citado grupo criminal, en lo que ha defendido como parte del "compromiso de la Administración Trump de proteger al pueblo estadounidense" del mismo.

"El Cártel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente ha designado como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses. Imponer restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y sus socios personales y comerciales cercanos no solo impedirá su entrada en nuestro país, sino que también servirá como elemento disuasorio para que no continúen con sus actividades ilícitas", ha apuntado la cartera dirigida por Marco Rubio.

Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares (alrededor de 4,23 millones de euros) a cambio de información que dé con dos cabecillas del Cártel de Sinaloa que operan en el estado mexicano de Tijuana, han adoptado medidas similares para detener las actividades de la banda e incluso Trump ha insinuado estar dispuesto a llevar a cabo operaciones militares contra estos en suelo mexicano.