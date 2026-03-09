Archivo - EEUU, Canadá y Rusia piden a sus nacionales en México resguardarse "hasta nuevo aviso" - Europa Press/Contacto/Jose Luis Conde/Mexican Pres

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un enfrentamiento militar que también resultó en la baja de al menos otros seis integrantes de la organización, desató una serie de violentos disturbios en varios estados mexicanos este domingo. En respuesta, la Embajada estadounidense en México ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, ciertas áreas de Michoacán, Guerrero y el Estado de Nuevo León, urgiéndolos a buscar refugio y permanecer allí "hasta nuevo aviso". Las autoridades canadienses y rusas también emitieron advertencias para sus nacionales, recomendando evitar viajes a las zonas afectadas y seguir las instrucciones de seguridad locales.

Los disturbios han incluido la quema de vehículos de transporte público, bloqueos de carreteras con vehículos incendiados y enfrentamientos armados, no solo en los estados señalados por la alerta estadounidense, sino también en Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, el Estado de México y Baja California. La violencia ha llegado a tal punto que un grupo armado irrumpió en la cárcel de Itxapa en Puerto Vallarta, liberando a varios prisioneros considerados de alta peligrosidad, y ha provocado diversos tiroteos e incendios en la localidad. En consecuencia, el Ayuntamiento recomendó a la población quedarse en casa y al comercio suspender operaciones para priorizar la seguridad.

El despliegue de personal de Protección Civil y Seguridad Pública busca controlar la situación y proteger zonas clave de las ciudades afectadas. Las aerolíneas United, Southwest y Alaska de Estados Unidos, así como Air Canada y WestJet/Sunwing de Canadá, cancelaron sus vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo debido a los eventos de violencia desatados tras la caída de 'El Mencho'. Estas medidas de precaución y alertas reflejan la preocupante escalada de violencia en el país, instando a ciudadanos y visitantes a mantenerse informados y precautos ante esta situación de inseguridad.