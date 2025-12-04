EEUU cancela visados a transportistas mexicanos por su supuesta contribución a la migración ilegal

Archivo - EEUU/México.- EEUU revoca los visados a transportistas mexicanos por su supuesta contribución a la migración ilegal - David Barak/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MÉXICO, 4 Dec (EUROPA PRESS)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló la cancelación de visados a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte mexicana, acusada de facilitar la migración ilegal hacia Estados Unidos, lo que les impide ingresar al país. Sin identificar a la compañía, el comunicado oficial señaló que se trata de una organización con base en México, involucrada en la oferta de servicios de viaje orientados a extranjeros con el objetivo de ingresar de manera ilegal al país norteamericano.

Esta medida se enmarca dentro de las disposiciones de la Ley de Inmigración estadounidense, que veta el ingreso o las operaciones de individuos cuyas actividades puedan impactar negativamente en la política exterior de Estados Unidos. La investigación develó que estas personas organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras zonas hacia puntos de tránsito en Centroamérica, con la finalidad de que muchos de ellos intentaran después cruzar hacia Estados Unidos.

El documento subraya la postura inflexible del gobierno estadounidense ante cualquier intento de vulnerar su seguridad nacional o el cumplimiento de sus leyes migratorias, asegurando que quienes se beneficien de estas prácticas enfrentarán las respectivas consecuencias. Los detalles exactos de cómo estos ejecutivos y la empresa facilitaban tales viajes se mantienen bajo investigación, pero el anuncio deja en claro el serio compromiso de Estados Unidos con la protección de sus fronteras y la regulación de la migración ilegal.