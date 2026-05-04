'El Chapo' Guzmán pide su extradición a México y denuncia violación de sus derechos en EEUU

Archivo - Joaquín 'El Chapo' Guzmán en prisión - TWITTER: @OSORIOCHONG - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha presentado una carta manuscrita a un juez del Distrito Este de Nueva York en la que pide su extradición a México y alega que han sido violados sus derechos procesales.

La misiva está fechada el 23 de abril y fue recibida por el tribunal el 1 de mayo. En la misma, escrita de puño y letra por 'El Chapo' desde la Prisión Federal ADX Florence de Colorado, alega que la decisión sobre esta apelación debería ser motivo de un nuevo juicio.

"Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación por extradición de regreso a México", comienza la carta del que fuera máximo dirigente del Cártel de Sinaloa.

'El Chapo' considera que las pruebas que sustentaron su condena nunca fueron debidamente acreditadas y señala lo que describe como violaciones a sus derechos dentro del proceso federal. Solicita así un nuevo juicio y propone que México y Estados Unidos colaboren a nivel diplomático para facilitar su traslado. "Las partes de ambos países pueden acordar juntas la política para regresarme a mi país", plantea.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 por la Justicia de Estados Unidos acusado de ocho cargos de narcotráfico y crimen organizado, así como a 30 años de cárcel por porte de armas y otros 20 años en prisión por blanqueo de capitales.