EEUU pide a México "resultados concretos y verificables" en el combate al narcotráfico

Archivo - Los jefes diplomáticos de EEUU y México, Marco Rubio y Juan Ramon de la Fuente - Europa Press/Contacto/Cristian Leyva - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha reclamado este jueves a México "resultados concretos y verificables" en su combate contra el narcotráfico y ha manifestado su oposición a que esta sea una estrategia "gradual". "Es inaceptable", ha señalado.

"Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera", ha afirmado en redes sociales la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado.

Estas declaraciones llegan después de que el jefe de esta cartera, Marco Rubio, haya acordado con su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, "seguir implementando medidas concretas para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles" en una conversación telefónica mantenida este mismo jueves.

"Ambos líderes reconocieron que, a pesar de los avances, persisten importantes desafíos (...) Acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y a las iniciativas de seguridad transfronteriza", recoge un comunicado conjunto, antes de la próxima reunión sobre este asunto prevista para el próximo 23 de febrero, entre los dos países.

Los dos dirigentes han pactado además convocar una reunión ministerial de Seguridad ese mismo mes en Washington D.C. "para conmemorar el primer aniversario del inicio de una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de seguridad" y en la que esperan "evaluar los avances, identificar deficiencias y definir expectativas claras para una mayor colaboración".

De la Fuente reclamó a principios de esta semana un "respecto irrestricto" por parte de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial del país latinoamericano, ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles operaciones militares terrestres contra supuestos narcotraficantes en suelo mexicano.

En este sentido, el ministro pidió a Rubio que la cooperación en materia de seguridad fronteriza sea aplicada "bajo los principios de (...) responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación".