EEUU exige a México "resultados concretos y verificables" en la lucha contra el narcotráfico

Archivo - EEUU pide a México "resultados concretos y verificables" en el combate al narcotráfico - Europa Press/Contacto/Cristian Leyva - Archivo

MÉXICO, 16 Jan (EUROPA PRESS)

La gubernatura de Estados Unidos exigió este jueves a México "resultados concretos y verificables" en su lucha contra el narcotráfico, criticando cualquier enfoque "gradual" en estas medidas. "Es inaceptable", declararon desde la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, vinculada al Departamento de Estado, a través de las redes sociales.

Este reclamo surge tras una conversación telefónica donde Marco Rubio, líder de esta Secretaría, dialogó con su contraparte mexicano, Juan Ramón de la Fuente, comprometiéndose a "seguir implementando medidas concretas para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos en la lucha contra los cárteles".

A pesar de reconocer avances, ambos líderes admitieron que persisten grandes desafíos. Se acordó impulsar las iniciativas bilaterales enfocadas en el intercambio de información y la seguridad transfronteriza, anticipando una reunión el próximo 23 de febrero para dar seguimiento a estos temas.

Adicionalmente, se ha pactado una reunión ministerial de Seguridad en Washington D.C. en ese mismo mes, marcando el primer aniversario de una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad, donde se evaluarán progresos, se identificarán fallas y se establecerán expectativas claras para una colaboración reforzada.

Anteriormente, de la Fuente demandó de Estados Unidos un "respeto irrestricto" a la soberanía e integridad territorial de México, frente a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles operaciones militares contra narcotraficantes en territorio mexicano.

El Secretario mexicano solicitó a Rubio que la colaboración en seguridad fronteriza se rija bajo los principios de "responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación".