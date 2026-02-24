EEUU insta a Sheinbaum a mantener la "determinación" contra el narcotráfico tras el "gran golpe" al CJNG

Archivo - El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson - Europa Press/Contacto/Ian Robles - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha celebrado este lunes el "gran golpe" atestado por las autoridades del país latinoamericano al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en la víspera se saldó con la muerte de su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

En un mensaje dirigido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el representante de la legación diplomática estadounidense ha valorado "la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra CJNG". "Esto ha supuesto un gran golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que atentan contra nuestras comunidades", ha agregado en unas declaraciones difundidas en X.

Johnson ha asegurado al hilo que "el pueblo mexicano puede estar orgulloso de la determinación mostrada por sus fuerzas de seguridad" y ha emplazado al país vecino a mantener esa "misma determinación" frente al narcotráfico, en línea con anteriores declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha llegado a amenazar con atacar por "tierra" los cárteles en México.

"La justicia prevalecerá. Estados Unidos se mantiene firme junto a México como socios soberanos", ha agregado.