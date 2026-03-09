Mexicoâ€S President Claudia Sheinbaum Holds Security Report Conference - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 12 Feb (EUROPA PRESS)

En un reciente y coordinado esfuerzo de las autoridades mexicanas y estadounidenses, se logró la incautación de aproximadamente 188 "bultos" conteniendo varias toneladas de lo que se presume es cocaína. Este significativo hallazgo tuvo lugar en aguas del Pacífico, más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), al oeste de la isla Clarión, según informó la Secretaría de Marina de México.

La acción, que también resultó en la detención de varias personas, aún no se han detallado cifras específicas sobre el número de arrestados. A los detenidos, "les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica", se añadió en el comunicado oficial.

En esta operación, ambos países mostraron un alto grado de colaboración, intercambiando información y realizando un despliegue conjunto de unidades de la Armada de México, así como de la Guardia Costera y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de Estados Unidos. Este operativo se enmarca dentro de los esfuerzos bilaterales e internacionales para combatir las actividades ilícitas en el mar, representando una "afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos", según comunicó la Marina mexicana.

Este notable hallazgo y las operaciones subsecuentes ocurren en un contexto de tensiones crecientes entre México y Estados Unidos, especialmente tras las declaraciones del Presidente Donald Trump, quien ha amenazado con acciones terrestres contra los cárteles de droga en México. La colaboración en este operativo destaca la continua cooperación en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las fricciones políticas en otros ámbitos.