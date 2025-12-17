EEUU y México incrementarán intercambio de inteligencia para evitar ataques con drones en la frontera

Archivo - Mexico Border Wall In California - Europa Press/Contacto/Jaime Rodriguez/Cbp

MÉXICO, 17 Dec (EUROPA PRESS)

Estados Unidos y México anunciaron este martes un nuevo acuerdo para fortalecer su cooperación en áreas clave como las extradiciones, incautaciones e inteligencia, enfocándose en afrontar el crecimiento de ataques con drones en la frontera y el tráfico de fentanilo, reveló el Departamento de Estado estadounidense mediante un comunicado en su página web. Este anuncio se hizo en el marco de un encuentro entre varias agencias gubernamentales de ambas naciones, que también abordó el tráfico de armas como uno de los principales temas de discusión.

“Las dos naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en nuestra frontera común”, destacó el Departamento de Estado. Además, se pactó “profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones de robo de combustible”.

Durante la reunión, que corresponde al segundo encuentro del denominado Grupo de Implementación de Seguridad, se subrayó la importancia de implementar medidas decisivas contra aquellas instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de fentanilo, señalado como el “objetivo principal” de este esfuerzo conjunto.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que confirmó la realización de este encuentro el pasado jueves, enfatizó el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la confianza mutua, y la responsabilidad compartida como pilares de esta cooperación en seguridad.

Este compromiso se produce en un momento en que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró que la soberanía de México “no está en discusión”, tras las declaraciones de Estados Unidos respecto a su decisión de clasificar al fentanilo como “arma de destrucción masiva” y frente a las amenazas recientes contra los cárteles de la droga. Este esfuerzo binacional representa un paso vital en la lucha contra el narcotráfico y los desafíos que plantean las nuevas formas de criminalidad en la frontera entre ambos países.