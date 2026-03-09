EEUU y México llegan a un acuerdo para manejar el agua del río Bravo

Archivo - EEUU/México.- EEUU y México acuerdan un plan para la gestión del agua en la cuenca del río Bravo - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MÉXICO, 3 Feb (EUROPA PRESS)

En un esfuerzo conjunto para enfrentar la severa sequía que afecta la cuenca del río Bravo, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo mediante un "plan técnico" bajo los términos del Tratado de Aguas de 1944, que dicta la distribución de los recursos hídricos entre las dos naciones. El entendimiento, que surge después de extensas negociaciones tanto técnicas como políticas, busca asegurar la provisión de una cantidad mínima anual de agua, adaptándose a las actuales condiciones hidrológicas y a lo estipulado por el citado tratado.

El Gobierno de México, en un comunicado difundido por su Secretaría de Exteriores, subrayó su compromiso de "garantizar la entrega de una cantidad mínima anual acordada entre ambos países", mostrando su total disposición a cumplir lo convenido, en beneficio de ambas partes y con pleno respeto a la soberanía de cada nación. Este acuerdo tiene también un firme enfoque en el derecho al agua y la alimentación de las comunidades afectadas en México, evidenciando un compromiso con el bienestar de las poblaciones involucradas.

Desde Estados Unidos, el Secretario de Estado, Marco Rubio, destacó el convenio como "una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses" del sur de Texas, una región que depende crucialmente de las aguas del río Grande. Con este nuevo acuerdo, México se obliga a suministrar al menos 431 millones de metros cúbicos de agua al año a Estados Unidos y a elaborar un esquema para la resolución de la "deuda hídrica pendiente" acumulada en el ciclo previo.

Para asegurar el cumplimiento efectivo de lo pactado, se acordó que ambas partes sostendrán reuniones mensuales. Esto permitirá monitorear las entregas de agua, asegurando así que sean puntuales y consistentes, con el objetivo de prevenir futuros déficits. El Departamento de Estado de EE.UU. informó que tanto el Departamento de Agricultura (USDA) como otros socios, continuarán colaborando estrechamente para llevar a buen término lo convenido en este esencial acuerdo bilateral.