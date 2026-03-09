EEUU ofrece hasta 4,2 millones de euros por captura de dos líderes del Cártel de Sinaloa

EEUU/México.- EEUU ofrece recompensas de unos 4,2 millones de euros por dos "jefes de plaza" del Cártel de Sinaloa - Jakub Kotian/TASR/dpa

MÉXICO, 27 Feb (EUROPA PRESS)

El Gobierno de los Estados Unidos anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares (aproximadamente 4,23 millones de euros) por información relevante que conduzca a la captura o condena de dos hombres clave vinculados al Cártel de Sinaloa en Tijuana, México. Los sujetos objeto de esta recompensa son René Arzate García, conocido como 'la Rana', y su hermano Alfonso Arzate García, apodado 'Aquiles'.

La Oficina del Departamento de Estado de EE.UU. para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) reveló que las recompensas se ofrecen en colaboración con la División de San Diego de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de California. Esta iniciativa busca llevar ante la justicia a los hermanos Arzate García, quienes, según la DEA, han supervisado las operaciones del Cártel de Sinaloa en Tijuana por más de 15 años, ejerciendo control a través de la violencia, alianzas estratégicas y corrupción tanto política como policial.

Thomas Pigott, viceportavoz del Departamento de Estado, enfatizó la importancia crítica de esta acción debido a que, a pesar de los conflictos internos, los Arzate García siguen manejando este esencial corredor de narcotráfico. Esto los convierte en figuras estratégicas para mantener las operaciones del cartel, incluido el tráfico de fentanilo ilícito, una sustancia que la Administración Trump designó como un arma de destrucción masiva.

Añadió que los Estados Unidos designaron al cartel como una organización terrorista en 2025 y señaló que los hermanos han sido fugitivos de la justicia desde 2014, cuando un tribunal de California los acusó de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Además, en agosto de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones contra ambos.

Simultáneamente, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó nuevas acusaciones contra 'La Rana', que incluyen cargos por "narcoterrorismo", "operación de una empresa criminal", "apoyo material a una organización terrorista extranjera", "participación en una conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana", y "lavado de dinero". Este paso subraya el esfuerzo continuo de las autoridades estadounidenses por combatir el narcotráfico y sus conexiones con el terrorismo.