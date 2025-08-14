EEUU ofrece recompensas por cinco narcotraficantes mexicanos y sanciona a Cárteles Unidos y a Los Viagras

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una serie de recompensas por información que conduzca al arresto de cinco narcotraficantes mexicanos asociados a Cárteles Unidos, organización transnacional que ha incluido este jueves en un nuevo paquete de sanciones en el que también se encuentra el cártel Los Viagras.

Washington ha ofrecido un total de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) por Juan José Farías Álvarez, alias 'El Abuelo', mientras que ha puesto una recompensa de cinco millones de dólares (4,2 millones de euros) tanto a Nicolás Sierra Santana, alias 'El Gordo', como a Alfonso Fernández Magallón, conocido como 'Poncho'.

De igual forma, la Administración Trump ha situado en tres millones de dólares (2,5 millones de euros) las recompensas por información sobre Luis Enrique Barragán Chávez, alias 'Güicho', y Edgar Orozco Cabadas, conocido como 'El Kamoni'.

"Cárteles Unidos comenzó como una alianza de carteles más pequeños en el estado de Michoacán, México, para prevenir la incursión de grandes carteles y organizaciones criminales, incluyendo a los Caballeros Templarios y más recientemente al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)", reza un comunicado del Departamento de Estado.

En paralelo, el Departamento del Tesoro ha anunciado en un comunicado sanciones contra Cárteles Unidos --designado el pasado 20 de febrero como "organización terrorista extranjera"-- y Los Viagras, así como a siete personas vinculadas al terrorismo, tráfico de drogas y extorsión en el sector agrícola de México.

"El Tesoro, junto con nuestros socios dedicados a la aplicación de la ley en Estados Unidos, seguirá apuntando hacia los esfuerzos de los cárteles para generar ingresos para sus esquemas violentos y criminales", ha indicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según Washington, Cárteles Unidos es "responsable de la producción de opioides sintéticos y su tráfico a Estados Unidos", además de dedicarse a la "extorsión y otras actividades delictivas" y haber "cometido violencia contra civiles y fuerzas del orden" en Michoacán.

Asimismo, ha resaltado que la organización transnacional "está incluso vinculada con el reclutamiento de mercenarios extranjeros y el uso de artefactos explosivos improvisados", lo que provoca la muerte de militares mexicanos.

Por otro lado, el Departamento del Tesoro ha asegurado que Los Viagras, con sede en Michoacán, se han aliado recientemente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable del suministro de fentanilo hacia Estados Unidos.

"Los Viagras han extorsionado a agricultores de aguacates y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos. En un caso, el grupo incluso estableció redes de Internet y han exigido a una municipalidad local que pagara por ellas", ha subrayado el Tesoro, agregando que son responsables de "secuestros" y ataques contra las fuerzas de seguridad mexicanas.

Entre los individuos sancionados se encuentran los cinco narcotraficantes por los que ofrecen recompensa, además de Heladio Cisneros Flores, alias 'La Sirena', y César Alejandro Sepulveda Arellano, alias 'El Botox', los dos miembros de Los Viagras.