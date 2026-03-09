EEUU pide a Sheinbaum seguir luchando contra el narcotráfico después de importante acción contra el CJNG

Archivo - México.- EEUU insta a Sheinbaum a mantener la "determinación" contra el narcotráfico tras el "gran golpe" al CJNG - Europa Press/Contacto/Ian Robles - Archivo

MÉXICO, 24 Feb (EUROPA PRESS)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su reconocimiento por el significativo éxito conseguido por las autoridades mexicanas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acción que llevó a la muerte de su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho'. Este acontecimiento, según el diplomático, representa un duro golpe contra una de las organizaciones delictivas más peligrosas que amenazan a la sociedad.

Durante una comunicación dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Johnson destacó "la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra CJNG". Estas acciones, subrayó, son motivo de orgullo para el pueblo mexicano por la firme determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad.

El embajador también alentó a México a persistir con esta determinación en la lucha contra el narcotráfico, rememorando declaraciones previas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de intervenir contra los cárteles en territorio mexicano.

"La justicia prevalecerá. Estados Unidos se mantiene firme junto a México como socios soberanos", concluyó Johnson, ratificando el soporte y la solidaridad de su país en este enfrentamiento conjunto contra el narcotráfico y la violencia asociada a estas organizaciones criminales.