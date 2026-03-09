EEUU confirma su apoyo en el operativo que ha terminado con el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación - Europa Press/Contacto/Hu Yousong

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

En una operación militar llevada a cabo en Tapalpa, Jalisco, las fuerzas especiales del Ejército Mexicano lograron eliminar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con otros seis integrantes del mismo grupo delictivo. Esta acción contó con el apoyo de inteligencia proporcionado por Estados Unidos, según confirmó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien destacó la cooperación y eficacia del Ejército mexicano en la exitosa ejecución de la operación.

'El Mencho', reconocido infame narcotraficante y uno de los principales objetivos relacionados con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, fue abatido a unos 150 kilómetros al sur de Guadalajara. Esta operación no solo resultó en la baja de importantes miembros del CJNG, sino también en la detención de al menos dos de sus integrantes, mientras que tres miembros del Ejército resultaron heridos y ya fueron trasladados a Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia.

La muerte de Oseguera generó una amplia repercusión internacional, con diversos países, incluido Estados Unidos, expresando su preocupación por la escalada de violencia y emitiendo alertas a sus ciudadanos para que tomen precauciones y limiten sus movimientos.

Karoline Leavitt reiteró la posición de Estados Unidos frente al narcotráfico, recordando la designación del CJNG como organización terrorista extranjera por parte del expresidente Trump y enfatizando en la determinación del país de enfrentar a los narcoterroristas. Por su parte, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el golpe asestado al narcotráfico, al tiempo que se mostró consternado por las manifestaciones de violencia que siguieron al operativo.

Este suceso marca un punto crucial en la lucha contra el narcotráfico, demostrando la colaboración entre México y Estados Unidos en la búsqueda de desmantelar uno de los carteles más poderosos y violentos de la región.