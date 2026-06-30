EEUU sanciona a dos hombres y nueve empresas relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones contra dos ciudadanos de nacionalidad mexicana y nueve empresas presuntamente vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que Washington considera organización terrorista.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha actuado de este modo al considerar que los afectados están implicados en "una trama de robo de combustible relacionado con el CJNG, que incluye contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma, para evadir impuestos mexicanos y generar decenas de millones de dólares al año para el cártel".

Entre los sancionados figuran un hombre identificado Óscar Juraidini, descrito como "una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG", y sus siete empresas: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves --con sede en Reino Unido.

Por otro lado, la OFAC ha impuesto sanciones a otro hombre, J. Refugio Ruiz, y a dos compañías con las que introduce "combustible de contrabando desde Estados Unidos a México" a través del pago de sobornos a organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre los dos países: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solutions.

Además, según las informaciones de la Fiscalía de México, agrega el Tesoro, Ruiz ha empleado estas empreas para realizar "transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han participado en actividades relacionadas con el narcotráfico".