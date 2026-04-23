EEUU sanciona a más de 20 personas y entidades vinculados al Cártel de Sinaloa

El secretario del Tesoro, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este jueves la imposición de sanciones contra una veintena de personas y entidades de distinta nacionalidad acusadas de suministrar productos químicos para el Cártel de Sinaloa, considerado organización terrorista por parte de Washington.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado a 23 personas y entidades que forman parte de "una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada al Cártel de Sinaloa", a quien suministran "precursores químicos importados principalmente de Asia", permitiéndole sintetizar drogas como el fentanilo y la metanfetamina.

"Estas redes fabrican opioides sintéticos altamente potentes y peligrosos con mayor eficiencia que nunca. Estas drogas ilícitas (...) llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año", ha señalado la cartera en un comunicado.

Los afectados por estas medidas incluyen nacionales de India, Guatemala y México y empresas con sede en estos tres países. De acuerdo al Tesoro, las entidades en el país asiático son las que "comercializan y venden precursores de fentanilo" a intermediarios, que se encargan del envío de estos productos a México o Guatemala para, posteriormente, ser transferidos a laboratorios clandestinos controlados por los cárteles.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha recordado que el presidente Donald Trump ha dejado claro que no se permitirá que los "cárteles terroristas causen estragos" en el país, y ha asegurado que su Departamento "seguirá atacando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro y evitar que se pierdan más vidas por el fentanilo".