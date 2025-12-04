Sheinbaum anuncia que se reunirá con Trump en Washington en los márgenes del sorteo de la FIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este jueves que mantendrá reuniones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Washington en los márgenes del sorteo de la Copa Mundial de 2026.

"Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión (...) con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney", ha explicado la presidenta mexicana en una rueda de prensa en la que ha detallado que viajará a Washington a última hora del día a bordo de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El viaje, el primero de Sheinbaum a Estados Unidos desde que asumió el cargo como presidenta, se produce en un momento en el que México sigue llevando a cabo negociaciones sobre los aranceles del 30 por ciento que el republicano impuso a los productos mexicanos.

Es previsible también que los líderes de las tres naciones nortamericanas aborden la situación actual en torno al tratado comercial firmado entre Canadá, México y Estados Unidos (T-MEC), cuya renegociación está previsto que arranque el próximo mes de julio de 2026.

La presidenta mexicana tenía previsto reunirse con su homólogo estadounidense durante la cumbre del G7 que se celebró en Canadá en junio, si bien el encuentro no se produjo debido a la repentina marcha de Trump ante las tensiones entre Israel e Irán.