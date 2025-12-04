EEUU veta ingreso de individuos por promover migración irregular desde México

México.- EEUU prohíbe la entrada a un grupo de personas por facilitar la migración irregular desde México - Europa Press/Contacto/Craig Hudson - Pool via CNP

MÉXICO, 4 Dec (EUROPA PRESS)

La Gubernatura de Estados Unidos anunció recientemente la revocación de visas y la prohibición de entrada al país para un grupo de ciudadanos implicados en la facilitación de la inmigración ilegal desde México. La medida se dirige a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con base en México, aunque no se precisó cuántas personas comprende este grupo.

Desde el Departamento de Estado, se criticó que estas personas "organizaron el transporte de extranjeros, incluidos menores, desde el Caribe y otras regiones hasta puntos de tránsito en América Central", donde muchos intentaron después entrar ilegalmente a Estados Unidos. Esta operación se realizó "a sabiendas", enfatizaron.

La acción se justifica por las "graves consecuencias para la política exterior de Estados Unidos", aseguró el Departamento liderado por Marco Rubio. La administración subrayó su postura firme en no tolerar ninguna acción que comprometa su seguridad nacional o las leyes de inmigración del país.