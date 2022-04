La Embajada de Estados Unidos en México muestra preocupación por la reforma eléctrica de López Obrador

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos ha asegurado este viernes que le preocupa la reforma eléctrica impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque podría "generar incertidumbre" y "obstruir la inversión".

"Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión", ha asegurado la Embajada estadounidense de México en un comunicado.

Así, ha dicho que Estados Unidos se compromete a trabajar con México para "hacer de América del Norte una potencia energética que encabece al mundo en el combate a la crisis climática", así como para "protejer las inversiones actuales y futuras de empresas del país en México".

Esta misma semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Estados Unidos por ejercer presión contra su propuesta de reforma eléctrica. De esta forma, aseguró que se están llevando a cabo reuniones entre opositores mexicanos y funcionarios estadounidenses.

"Estados Unidos, me consta han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el Tratado (en alusión al Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos) cuando no es cierto", incidió López Obrador.

Más tarde, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, se trasladó hasta el Palacio Nacional para allí conversar con López Obrador al respecto de estas declaraciones, según recogió el diario 'El Universal'.

La reforma eléctrica impulsada por López Obrador exigiría que el 54 por ciento de la electricidad sea generada por la empresa estatal de electricidad, reduciendo la participación de las empresas privadas en el mercado.