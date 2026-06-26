El encuentro entre Felipe VI y Sheinbaum sella una "nueva etapa de diálogo y respeto" entre México y España

El Rey de España, Felipe VI, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum - CLAUDIA SHEINBAUM EN X

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han mantenido este jueves un esperado encuentro con el que se ha dejado atrás la polémica en torno a la Conquista y los dos países han iniciado una "nueva etapa de diálogo y respeto", según el Ejecutivo mexicano.

"En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI", ha indicado Sheinbaum, quien ha confirmado que, tal y como había adelantado, ha hablado con él sobre "la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España".

"Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", ha señalado la mandataria en un mensaje en redes sociales.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana se ha resaltado a continuación que "el encuentro se da en una etapa de renovada confianza y fortalecimiento de la relación bilateral". "Esta visita representa una nueva etapa de diálogo y respeto entre México y España quienes, en 2027, conmemorarán 50 años del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas", ha valorado en un comunicado.

El departamento que encabeza Roberto Velasco, quien ha sido el encargado de recibir a Felipe VI en el aeropuerto de Ciudad de México, ha indicado que Sheinbaum "destacó los recientes gestos de España en favor del reconocimiento de los pueblos originarios", en referencia a las palabras del monarca reconociendo que hubo "mucho abuso" durante la Conquista.

Asimismo, ha precisado, ha presidenta intercambió con el monarca "perspectivas sobre la importancia y grandeza cultural de los mismos". En este sentido, la Secretaría de Exteriores ha indicado que ambos han resaltado "el papel de la cultura como puente entre ambas naciones".

Ambos se han felicitado por "los trabajos para desarrollar un programa de exposiciones y actividades culturales en España, que pondrá de relieve la profundidad de la relación histórica entre ambos pueblos, entre ellos proyectos dedicados al exilio español en México y a las culturas originarias mexicanas".

Durante el encuentro también han tenido ocasión de conversar "sobre la relación iberoamericana, la creciente relación comercial y del interés mutuo por continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en distintos temas", ha rematado el comunicado oficial mexicano.

Por parte española, ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha acompañado al Rey, el encargado de informar sobre el encuentro, así como el que él mismo ha mantenido con el canciller mexicano.

Según ha dicho en un mensaje en redes sociales, supone un impulso para "las excelentes e intensas relaciones fraternales" entre los dos países. "Reforzamos juntos la hermandad, amistad y cooperación de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana los días 4 y 5 de noviembre en Madrid", ha añadido.

RECIBIMIENTO CON HONORES

Felipe VI ha sido recibido por Sheinbam en la Puerta de Honor del Palacio Nacional en Ciudad de México, donde tras el saludo inicial ha tenido lugar la ceremonia de honores que, debido a la meteorología, tuvo que trasladarse al Salón de Embajadores en lugar del Patio de Honor, donde se efectúa tradicionalmente.

Tras ello, ambos jefes de Estado se trasladaron a la sala 'Leona Vicario', donde tuvo la reunión junto a las respectivas delegaciones. Por parte española, además de Albares, también ha asistido la ministra de Educación, Milagros Tolón; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y el embajador en México, Juan Duarte. Por parte mexicana han estado presentes Velasco; el jefe de la Oficina de la Presidenta, Lázaro Cárdenas; y el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz.

Al término de la reunión, y antes de la despedida por parte de Sheinbaum en la Puerta de Honor, ambos han tenido ocasión de recorrer la Galería de los Murales, donde se exhiben las pinturas del artista mexicano Diego Rivera.

Bajo el título de 'Epopeya del pueblo mexicano', los frescos recorren la historia del país, presentando tanto al México prehispánico y las culturas mesoamericanas como la Conquista, el época colonial así como la guerra de independencia y la revolución mexicana.

La agenda de Felipe VI continúa este viernes en Guadalajara, donde asistirá al último partido de la fase inicial del Mundial de fútbol que enfrenta a España con Uruguay.

Antes de ello, el Rey tiene previsto mantener un encuentro con el gobernador del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, y posteriormente se reunirá con una representación de la colectividad española en México.