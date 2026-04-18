Sánchez se reúne con Sheinbaum para zanjar el choque entre España y México por la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la IV Reunión en defensa de la democracia. - MONCLOA

La presidenta le invita a visitar México en 2027 y considera que ha habido acercamientos, pero deben "seguir dialogando"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este sábado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de varios años de fricciones entre ambos países por la exigencia de disculpas al Rey Felipe VI por la Conquista.

Ambos dirigentes han mantenido un encuentro de alrededor de una hora, aprovechando la celebración de la IV Reunión en defensa de la democracia, a la que ha acudido la dirigente mexicana al igual que varios dirigentes de izquierda de todo el mundo.

Tras el encuentro, Sheinbaum ha avanzado que invitó a Sánchez a que visite su país el próximo año y le trasladó "lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la Conquista", según ha señalado en declaraciones a los medios.

Incluso señaló que el monarca español Carlos V "ya reconoce los abusos de Hernán Cortés" y le ha pedido "seguir trabajando en eso y seguir reconociendo a los pueblos originarios". "Es importante", ha apostillado. Para la dirigente mexicana "ya ha habido acercamiento del presidente y del propio Rey", aunque ha llamado a "seguir dialogando".

Por último ha destacado los "términos positivos" de la reunión en la que también abordaron la situación en Cuba. "Hablé también de la soberanía de Cuba, de evitar una invasión y que se avance en la pacificación", ha concluido.

SINTONÍA TOTAL, SEGÚN MONCLOA

Según fuentes de Moncloa ha habido "sintonía total" entre ambos dirigentes, que han conversado de la situación global, sobre cómo seguir reforzando las relaciones entre la Unión Europea y México y también sobre la forma de estrechar los lazos culturales, económicos y sociales entre ambos países.

Con esta reunión bilateral se pone fin a una etapa de choque, después de que el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, reclamase una disculpa al monarca español por los excesos tras la llegada de los españoles a América en el siglo XVI.

Este mismo sábado a su llegada, Sheinbaum lanzó un mensaje conciliador, asegurando que no hay crisis diplomática con España y que "nunca la ha habido". "Lo importante es reconocer la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", señaló al inicio de la jornada.

La visita de Sheinbaum --la primera que realiza a Europa desde que asumió la presidencia en 2024-- y la reunión con Sánchez, vienen precedidas de varios gestos desde España, una vez que el Rey admitió que hubo "muchos abusos" durante el periodo de la Conquista.

DE LA CARTA DE LÓPEZ OBRADOR A LAS PALABRAS DEL REY

El conflicto comenzó en el año 2019, López Obrador --fundador del partido al que pertenece Sheinbaum-- exigió una disculpa a Felipe VI a fin de iniciar "una nueva etapa de reconciliación".

En la misiva, instaba al Estado español a reconocer su "responsabilidad histórica" por las ofensas durante la conquista y exigía que ofrecieran "las disculpas o resarcimientos políticos que convengan". López Obrador quería que el monarca pidiera perdón por las matanzas e imposiciones de una conquista que se hizo "con la espada y la cruz" según recogía el texto, que también iba dirigido al entonces papa Francisco.

En ese momento el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó "con toda firmeza" el contenido de la misiva y México respondió cancelando su participación en los actos que iban a celebrarse entre 2019 y 2021 por los 500 años de la llegada de Hernán Cortés y la caída del imperio azteca de Tenochtitlán.

Tras años de frialdad, en los que Sheinbaum no invitó al Rey a su toma de posesión, fue el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien hizo el primer movimiento hacia la distensión al reconocer, en octubre de 2025, que hubo "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" durante la conquista. De inmediato, Sheinbaum aplaudió esta declaración y la calificó de "muy importante" y un "primer paso".

El definitivo lo dio meses después el Rey Felipe VI al reconocer que hubo "mucho abuso" pese a las Leyes de Indias para proteger a la población indígena y reconoció que esos comportamientos vistos desde la óptica de hoy no son para sentirse "orgullosos". Un "gesto" que reconoció la dirigente mexicana que considera que hay un "avance" en la visión del Rey sobre la llegada de los españoles.

Las fricciones empezaron a disiparse y México respondió invitando al Rey al Mundial de fútbol de este verano y ahora con esta reunión bilateral entre presidentes. Queda por confirmar si Sheinbaum volverá a España en noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.