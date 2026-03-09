Archivo - México.- España pide a sus nacionales en México extremar las precauciones y evitar los cruces con EEUU - Europa Press/Contacto/Carlos A. Moreno - Archivo

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

Tras el fallecimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un enfrentamiento militar que también resultó en la muerte de al menos seis miembros de este grupo, la Embajada de España en México emitió un comunicado instando a los ciudadanos españoles en territorio mexicano a tomar máximas precauciones. La alerta se dirige especialmente para aquellos que consideren cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente por los pasos de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y Tijuana, en Baja California, debido a la escalada de violencia registrada.

"Como medida de seguridad se recomienda evitar los cruces de frontera entre México y Estados Unidos por los pasos de Reynosa (estado de Tamaulipas) y Tijuana (estado de Baja California), así como extremar al máximo las precauciones", señala el mensaje divulgado por la representación diplomática en su cuenta de X.

La situación ha llevado a la Embajada y los consulados de España en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara a mantenerse en estrecho contacto con los españoles en las áreas afectadas, tomando medidas preventivas como el cierre del consulado en Guadalajara el día 23 de febrero para proteger tanto al personal como a los ciudadanos españoles.

Esta serie de eventos violentos ha causado que no solo España, sino también otros países como Estados Unidos, Canadá, Rusia y Ecuador, emitieran alertas de seguridad para sus ciudadanos en México, recomendando refugiarse, limitar movimientos y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

El clima de inseguridad se ha visto exacerbado por incidentes como la irrupción armada en la cárcel de Itxapa, en Puerto Vallarta, donde se liberó a varios reos de alta peligrosidad. Adicionalmente, en la misma localidad se han reportado tiroteos, vehículos y comercios incendiados, llevando al ayuntamiento a pedir a la población permanecer en sus domicilios y a los comercios a suspender operaciones hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad de sus colaboradores y clientes.