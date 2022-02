López Obrador insiste en la "pausa" de las relaciones con España aunque aclara que no es una "ruptura"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido este jueves en que es partidario de hacer una "pausa" en las relaciones con España, aunque ha aclarado que no es una "ruptura", sino un tiempo en el que autoridades y empresas españolas deben "internalizar" que ya no cabe el "saqueo" ni la "corrupción".

"No hablé de ruptura", ha dicho el mandatario, partidario de "serenar la relación" para que España asuma que no se puede "saquear México impunemente". "Deberían ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar en una etapa nueva, despacio", ha alegado en su comparecencia diaria ante los medios.

López Obrador ha apuntado que "a veces tarda en que se entienda que ya hay otras condiciones" en México y, por tanto, ve necesario "avisar" de que las empresas ya no pueden optar a contratos públicos en el país norteamericano sin ningún trámite, con la supuesta connivencia con autoridades locales.

"Nos vieron como tierra de conquista", ha alegado el presidente mexicano, que de nuevo ha cuestionado que, con cada presidente anterior, hubiese una empresa "favorita". En su comparecencia, ha aludido de nuevo directamente a Repsol, OHL e Iberdrola, en este último caso para afear la incorporación a sus órganos directivos de antiguas autoridades de México como el expresidente Felipe Calderón.