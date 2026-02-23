España pide a sus nacionales en México extremar las precauciones y evitar los cruces con EEUU

Archivo - Efectivos de la Guardia Nacional mexicana en un operativo en Tijuana, México - Europa Press/Contacto/Carlos A. Moreno - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades españolas han pedido a sus nacionales en México que extremen las precauciones y eviten los pasos fronterizos entre el país latinoamericano y Estados Unidos, en particular los de los estados de Tamaulipas y Baja California, ante la oleada de disturbios desatada este domingo tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.

"Como medida de seguridad se recomienda evitar los cruces de frontera entre México y Estados Unidos por los pasos de Reynosa (estado de Tamaulipas) y Tijuana (estado de Baja California), así como extremar al máximo las precauciones", ha indicado la Embajada de España en México en su cuenta de X.

La legación diplomática ha señalado que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en el país latinoamericano mientras permanece en contacto "con los españoles afectados", lo que ha extendido a los consulados españoles en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que permanecerá cerrado este lunes, 23 de febrero, "como medida preventiva ante la situación de seguridad que se registra en la región".

Gobiernos de otros países como Estados Unidos, Canadá, Rusia o Ecuador ya han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en México, a quienes han emplazado a refugiarse, limitar sus movimientos y atender a las orientaciones de las autoridades locales.

Estos avisos llegan en una jornada de disturbios, incluida la entrada en la cárcel de Itxapa, en Puerto Vallarta, donde un grupo de individuos armados ha irrumpido y liberado a un número indeterminado de presos, considerados de alta peligrosidad. En la misma localidad se han registrado además varios tiroteos, así como incendios de vehículos y comercios, por lo que el Ayuntamiento ha instado a la población a permanecer en sus casas y al comercio "no abrir operaciones hasta nuevo aviso priorizando la de sus colaboradores y clientes".