Estados Unidos y México arrancan diálogos para revisar el T-MEC de manera conjunta

Archivo - EEUU/México.- Estados Unidos y México inician conversaciones formales para revisar de forma conjunta el T-MEC - PRESIDENCIA DE MÉXICO - Archivo

MÉXICO, 28 Jan (EUROPA PRESS)

Estados Unidos y México han definido iniciar diálogos formales respecto a la primera revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá, conocido como T-MEC, anunció la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La USTR enfatizó en un comunicado que ambas naciones "reconocieron avances importantes en los últimos meses y se comprometieron a seguir trabajando de manera intensa para superar las barreras no arancelarias".

Este anuncio se produjo tras la reunión sostenida entre el encargado de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, donde discutieron sobre el estado de las relaciones comerciales bilaterales y la venidera revisión del acuerdo comercial. Durante el encuentro se decidió entablar conversaciones sobre "reformas estructurales y estratégicas", que incluyen la implementación de reglas de origen más rigurosas para ciertos bienes industriales clave y una colaboración ampliada en el sector de minerales críticos.

La discusión también abarcó la posibilidad de una armonización mayor en las políticas comerciales externas para proteger a trabajadores y productores tanto en Estados Unidos como en México, además de enfrentar de manera firme el "dumping implacable" de productos manufacturados en la región.

Por otro lado, el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, comunicó que Canadá finalizó sus consultas internas relativas al T-MEC y declaró que el país está "listo para sentarse" a negociar con Estados Unidos y México, señal de un avance trinacional hacia la modernización y fortalecimiento de este importante acuerdo comercial.