La Fiscalía mexicana dice que el presunto asesino de Claudia Tacoronte estaba bajo los efectos de "alguna droga"

Acordonamiento policial en la Casa de la Cultura de Cuautla, a 12 de septiembre de 2026, en Cuautla, Morelos (México). - Ofelia Espinoza/El Sol de Cuautla/OEM vía EP

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del estado mexicano de Morelos, Fernando Blumenkron, ha apuntado este viernes que el presunto agresor de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada el sábado, "estaba bajo el influjo de alguna droga" o "alcoholizado", a falta de conocer el resultados de los exámenes toxicológicos.

Así lo ha dicho el magistrado en declaraciones a la prensa, si bien no ha confirmado si el detenido, Francisco Javier Meléndez, conocido como 'El Trompas', mostró arrepentimiento o si ha confesado el crimen, tal como ha informado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

En un mensaje de audio difundido por su Ministerio, Albares ha explicado que ha hablado este viernes con su homólogo mexicano, quien le ha informado de que el presunto asesino "ha sido detenido y habría confesado ya la autoría de los hechos".

En este sentido, el fiscal ha afirmado que va a esperar a que el acusado se encuentre en audiencia ante el juez y su defensa presente "pruebas seguramente en su favor" antes de pronunciarse.

Blumenkron ha confirmado posteriormente en declaraciones a la prensa la "entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín", con quien ha mantenido un encuentro en el que ha estado presente su abogado.

Durante la entrega, han estado presentes el cónsul de España en México, autoridades de la Universidad de Granada, y otros representantes del Gobierno de México y del estado de Morelos, ha indicado el fiscal, quien ha destacado que a partir de ahora la familia podrá continuar con el proceso para repatriar el cuerpo de Claudia.