La Fiscalía de México abre una investigación contra dos candidatos a la gobernación de Nuevo León

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha abierto una investigación contra los candidatos a la gobernación del estado de Nuevo León Adrián de la Garza y Samuel García, así como sus familiares, por posibles delitos electorales.

En un comunicado, la Fiscalía ha informado de que De la Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está siendo investigado por solicitar el voto femenino a su favor a cambio supuestamente de la denominada 'tarjeta rosa', con la que las mujeres que participen podrían ganar dinero una vez gane los comicios, previstos para el 6 de junio.

Esta conducta implicaría una "compra y coacción" del voto, según los fiscales. "Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente", recoge el texto.

Esta práctica ha sido denunciada por el propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, durante su rueda de prensa diaria. Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera ha denunciado a García, del Movimiento Ciudadano, y su mujer, Mariana Rodríguez, por financiación ilegal.

"Se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria", ha precisado la Fiscalía.

García ha manifestado poco después que "el día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional".

Horas antes, De la Garza había acusado al Gobierno de querer meterlo en la cárcel y acusó a la Fiscalía de "acosar a sus simpatizantes para que hagan incriminaciones en su contra a fin de descarrilar su candidatura".

Por su parte, Alejandro Moreno, líder del PRI, ha considerado que la investigación busca desviar la atención de lo ocurrido en la línea 12 del metro de Ciudad de México. "Nuestra campaña es una campaña apegada a la ley y cumpliremos nuestras propuestas. También exigiremos respuestas del grave accidente del metro. ¡Vamos para adelante con todo! ¡Vamos a ganar Nuevo León!", ha dicho.