Gálvez acusa al Gobierno de López Obrador de estar "coludido" con las bandas criminales

Sheinbaum defiende la Cuarta Transformación y cree que "regresar al pasado no es opción"



MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La precandidata presidencial de la coalición opositora mexicana, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha acusado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de estar "coludido" con las bandas criminales y le ha instado a dejar de culpar a los gobernadores de la violencia.

"Cerramos el año o fatal, fatal, (con) el asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Y que no le eche la culpa al gobernador de Guanajuato, no. El presidente es el responsable de la seguridad, de luchar contra el crimen organizado, para eso tiene la Guardia Nacional, para eso le dimos la Ley de la Guardia Nacional", ha afirmado Gálvez desde San Lucía del Camino, en Oaxaca.

"Que no le eche la culpa a los gobernadores, es responsabilidad del gobierno federal enfrentar a la delincuencia, (pero) en lugar de enfrentarlos se ha coludido con ellos. Se ha coludido porque con 'abrazos y no balazos' están felices los señores. No les pasa absolutamente nada", ha reprochado, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

"¿Hasta cuándo quieren ustedes seguir soportando esta maldita inseguridad? ¿No están cansados de que no haya seguridad? ¿No están cansados de que no haya apoyos para el campo? ¿No están cansados del abandono en la educación? ¿No están cansados de los precios?", se ha preguntado.

Gálvez ha contado en este acto con el respaldo de los líderes del Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno. También han estado presentes integrantes de comunidades y pueblos originarios.

La dirigente opositora ha defendido por ello una verdadera reforma constitucional en materia de derechos indígenas que no se quede nuevamente en el tintero. Asimismo ha destacado la necesidad de hacer efectivo, en todos los niveles de gobierno, el reconocimiento de las mujeres indígenas en la participación política y ser electas.

"REGRESAR AL PASADO NO ES UNA OPCIÓN"

Mientras, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha subrayado que "regresar al pasado no es opción" y ha asegurado que van a seguir erradicando la corrupción porque la Cuarta Transformación es para servir al pueblo.

"Vamos a seguir trabajando, erradicando la corrupción en cualquier punto en donde esté, porque es humanista, porque es honesto, porque es nuestra esencia, pero además da resultados (...). No es de la Cuarta Transformación quien es corrupto, no es de la Cuarta Transformación quien quiere utilizar el poder en beneficio propio. La Cuarta Transformación es servir al pueblo", ha resaltado durante un encuentro con militantes en Ciudad Juárez.

Para Sheinbaum la corrupción fue una de las características que distinguió a gobiernos del pasado, que "hoy buscan regresar al poder para recuperar sus privilegios y restablecer un modelo económico que generó desigualdad", por lo que volver a ese pasado "no es una opción".

Shienbaum ha destacado que ahora México es una de las economías más sólidas del mundo, con una moneda fortalecida, mejores salarios y programas sociales que no hay en otros países, como es el caso de la pensión de adultos mayores.

"Aquí aprendimos que por el bien de todos primero los pobres, quiere decir que es por el bien de todos, pero principalmente por los olvidados de siempre y que cuando ese modelo se pone en práctica nos va bien al país entero. La Cuarta Transformación es vanguardia mundial, como fueron las otras tres transformaciones", ha destacado.