El gobernador de Sinaloa comparece ante la Fiscalía de México tras ser acusado de supuestos lazos con el 'narco'

Archivo - El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha informado este martes de su comparecencia ante la sede de la Fiscalía General de la República mexicana (FGR) en Culiacán, a propósito de la investigación abierta por ese ente jurídico e impulsada por Estados Unidos por presuntos vínculos del dirigente político con el narcotráfico.

"Hoy he comparecido ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. He respondido las preguntas que me ha formulado la agente del Ministerio Público Federal", ha indicado Rocha en un mensaje en redes en el cual ha dicho tener la "firme determinación" de acudir "a todo" llamamiento que le haga la autoridad investigadora "en el momento que así lo juzgue necesario".

Al hilo, tras asegurar creer en el Sistema Judicial mexicano, confiar en el Estado de Derecho del país y respetar a sus instituciones de Justicia, el gobernador con licencia sinaloense ha advertido que no dejará de luchar "con la frente en alto" en aras de que "la verdad prevalezca".

En última instancia, tras ensalzar las reformas y "saneamiento" derivado de la Cuarta Transformación, movimiento impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el sinaloense ha puesto en valor el "liderazgo honesto" de la jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, reivindicándola como una mandataria que "lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto" a la soberanía nacional "frente a cualquier intento de mancillarla".

Fue a comienzos del presente mes de mayo cuando Rocha Moya anunció que dejaría temporalmente su cargo, después de que la FGR notificara la apertura de la referida investigación fruto de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionándolo con el cártel de Sinaloa.

Su nombre apareció en un testimonio del detenido líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, publicado el 11 de mayo de 2024. Entonces Zambada aseguró que su captura en julio de ese año fue producto de una emboscada que le tendió Joaquín Guzmán, hijo del capo de capos Joaquín 'Chapo' Guzmán, bajo la excusa de un encuentro en el que presuntamente iba a arreglar diferencias entre Rocha Moya y el exalcalde de Culiacán Héctor Cuen Ojeda, quien acabó asesinado en un presunto atraco.

Con todo, la acusación estadounidense va más allá y esgrime a las claras que Rocha fue elegido gobernador en 2021 con la ayuda de 'Los Chapitos', la facción del Cártel de Sinaloa liderada por hijos del 'Chapo' Guzmán, entre ellos Joaquín. No obstante, Rocha ha negado en reiteradas ocasiones toda clase de vinculación con el 'narco'.