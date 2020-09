México.- Gobernadores mexicanos piden a López Obrador no "politizar" la seguridad y exigen que se ciña al acuerdo

México.- Gobernadores mexicanos piden a López Obrador no "politizar" la segurida

México.- Gobernadores mexicanos piden a López Obrador no "politizar" la segurida - Juan Boites/El Universal via ZUM / DPA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de gobernadores han pedido este jueves al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que evite "politizar" la seguridad en el país y han exigido al Gobierno que se ciña al acuerdo para combatir el crimen y garantizar la integridad de la población.

Los gobernadores de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Nuevo León han hecho así un llamamiento para que las cuestiones de seguridad queden exentas de cualquier tipo de interés político dado que, en su opinión, con ello solo se "fortalece a la delincuencia organizada y se debilita a la sociedad".

Sus palabras han tenido lugar después de que el Gobierno retirara a las fuerzas federales de los mecanismos de coordinación de seguridad en el estado de Chihuahua, según informaciones del diario 'El Universal'.

Los diez mandatarios agrupados en la Alianza Federalista (Durango, Michoacán, Colima, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes) se reunieron el miércoles en la Ciudad de México, donde manifestaron su respaldo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN), por considerar que la seguridad debe constituir una prioridad para todos.

Corral había denunciado previamente que el Gabinete de seguridad federal había abandonado los trabajados de coordinación en materia de seguridad pública que se estaba realizando de forma conjunta con la administración estatal tras dos semanas sin participar en las reuniones entre las diferentes instituciones.

El gobernador achaca esta salida de las fuerzas federales a la disputa mantenida por la custodia de diversas instalaciones hídricas que el estado considera estratégicas.

Para Corral, la decisión de sacar a los efectivos del Ejército y la Policía de Chihuahua "muestra un talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua, a quien finalmente se perjudica". "Se incumple así el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, y se usa como mecanismo de represalia", ha manifestado.

El político ha dado a conocer que el ministro de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le notificó de un acuerdo alcanzado por el Gabinete en el que se determinó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen a diario por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia.

En una conferencia con la Alianza Federalista en la Ciudad de México, Corral ha denunciado que se trata de una decisión unilateral que lo único que refleja es un talante autoritario con propósitos de venganza: "Esto termina beneficiando a la delincuencia, pierde el pueblo". "Llamamos al gobierno a corregir esta decisión, el pacto federal lo obliga a ello", ha manifestado.

El pasado 10 de septiembre, el gobernador solicitó al presidente la reubicación de los agentes de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, donde es urgente, dijo, hacer frente al crimen. "Nosotros no hemos descalificado a la Guardia Nacional, eso es una mentira", ha afirmado antes de añadir que se ha pedido "que se desmilitarice el conflicto del agua".

CRÍTICAS AL GOBIERNO

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD), ha expresado que el Gobierno federal no puede "descoordinarse de la seguridad y menos unilateralmente". "Hicieron bulla porque los gobernadores no íbamos a las sesiones de la mañana y hoy es claro que en un arranque, un berrinche, dicen que ya no nos coordinamos", ha asegurado.

Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (PAN), ha recordado que el acuerdo entre los gobernadores, la gobernadora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue no "politizar" el tema de la seguridad.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) ha respaldado a Corral y ha considerado que es inadmisible que el gobierno federal acabe con la coordinación en materia de seguridad.

A través de su cuenta en Twitter, la GOAN ha exigido respeto a la soberanía estatal y ha manifestado su solidaridad con el gobernador chihuahuense.