Gobierno mexicano acusa al Cártel Santa Rosa de Lima por tiroteo letal en Guanajuato

MÉXICO, 27 Jan (EUROPA PRESS)

Un tiroteo masivo en un campo de fútbol del centro de México resultó en al menos once personas muertas, según denunció este lunes la gubernatura de México. Este violento ataque está vinculado a la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La investigación preliminar apunta a que "al menos cinco de las personas fallecidas, identificadas, pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al CJNG", indicó la Secretaría en un comunicado. Además, señaló la presunta participación de Moisés Soto, afiliado a "Los Marros", un grupo acusado de narcotráfico, homicidio y extorsión en Irapuato, Salamanca y Celaya, en el estado de Guanajuato.

"Los Marros" están liderados por Mario Eleazar Lara Belman, alias 'Negro', quien fue arrestado en junio de 2020 y cuya organización tiene lazos estrechos con el CSRL. Según las autoridades, Mario Lara y Moisés Soto son buscados por delitos que incluyen homicidio calificado, secuestro, extorsión y la desaparición forzada de personas.

El violento suceso se registró en Loma de Flores, cerca de Salamanca, donde un grupo armado ingresó a un campo de fútbol y abrió fuego, dejando once muertos y doce heridos, entre ellos un menor de edad. Este ataque suma a la ola de violencia que azota especialmente a la región de Salamanca, destacó el alcalde César Prieto. Recientemente, la comunidad también enfrentó el asesinato de cinco personas en Cuatro de Altamira y una amenaza de explosivo en una instalación federal, que fue desactivada sin causar daños.