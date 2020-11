México.- El Gobierno mexicano solicitará a EEUU la extradición del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mexicano tiene previsto solicitar a Estados Unidos la extradición del que fuera secretario de Seguridad Genaro García Luna, actualmente imputado por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con fuentes oficiales bajo el anonimato, la Fiscalía General de México habría obtenido una orden de arresto contra García Luna por enriquecimiento ilegal, lo que concede a las autoridades la potestad de solicitar la extradición, informa 'Milenio' este domingo.

García Luna fue detenido en Dallas, en el estado de Texas, después de que presentaran cargos en su contra en Nueva York por conspirar para traficar con drogas y realizar declaraciones falsas, además de haber recibido millones de dólares del cártel de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

En Estados Unidos, García Luna habría tratado de ocultar la ayuda prestada a traficantes de droga, por lo que podría enfrentarse a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Según las investigaciones, a cambio de los sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo pasaje seguro para sus envíos de droga, así como información legal sensible sobre las investigaciones abiertas contra el cártel y grupos rivales.

La Fiscalía ha recalcado no obstante que el ex funcionario primero deberá enfrentarse a su juicio en Estados Unidos y que la competencia para aprobar o no su extradición recae en las autoridades norteamericanas.