Efectivos de las fuerzas de seguridad mexicanas durante el traslado del jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, Fausto 'El Chapo Isidro' Meza, a la cárcel de El Altiplano. - Leonardo Casas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha descartado hacer efectiva la extradición a Estados Unidos del jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, Fausto Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', detenido este sábado en una operación en el municipio de Guasave, en Sinaloa, en la que participaron más de 360 efectivos de las fuerzas federales.

"Vamos a juzgarlo en el país", ha confirmado la fiscal general, Ernestina Godoy. "Vamos a respetar el proceso y los vamos a juzgar en el país", ha reiterado ante las preguntas de los medios de comunicación, según recoge el diario 'La Jornada'.

'El Chapo Isidro' se encuentra en prisión preventiva desde su arresto este sábado en el marco del operativo 'Centella' que se saldó con una quincena de detenidos y una veintena de muertos, entre ellos cuatro agentes federales. Se le imputa delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego y explosivos.

El malhechor tiene una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico y fue incluido en lista de los más buscados del FBI. 'El Chapo Isidro' lideraba al ínclito grupo criminal de los Beltrán Leyva tras caer en desgracia la cúpula anterior, así como su propia facción, el Cártel de Guasave, que surgió en 2008 como brazo armado del primero hasta que logró su autonomía en 2014.

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, advirtió el lunes de que 'El Chapo Isidro' fue detenido hasta en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. "La Fiscalía va a dar más información de qué pasó en esos procesos", dijo.