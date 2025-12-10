El Gobierno de México destaca una reducción del 37% de los homicidios diarios desde la llegada de Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 10 Dec (EUROPA PRESS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una significativa reducción en los índices de homicidios en el país, alcanzando un descenso del 37 por ciento en comparación con el año anterior. Este logro se destacó especialmente en noviembre de 2025, mes que registró la cifra más baja de homicidios desde 2015, de acuerdo con los datos proporcionados por Seguridad Pública.

"En el informe mensual de seguridad, destacamos la reducción de 37 por ciento en homicidio doloso diario de septiembre 2024 a noviembre 2025", manifestó Sheinbaum a través de una publicación en la red social X.

Durante una rueda de prensa, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, proporcionó detalles sobre estos datos, señalando que la disminución equivale a 32 homicidios dolosos menos por día con respecto a septiembre de 2024, cuando se registraban 86,9 homicidios diarios frente a los 54,7 de noviembre de 2025.

Figueroa remarcó la existencia de "una tendencia sostenida a la baja" en estos crímenes, resaltando que "noviembre de 2025 es el noviembre más bajo en los últimos diez años" en cuanto a homicidios dolosos. Este indicador de violencia ha mostrado una mejora notable bajo la actual gubernatura, que además ha expresado preocupación y ha tomado acciones para combatir otros crímenes como la extorsión y el tráfico de drogas.

El notable avance en la situación de seguridad en México, reflejado en estos números, llevó a miles de personas a manifestarse contra la violencia en noviembre, en medio de críticas al Ejecutivo. Estas estadísticas representan un punto de esperanza en la lucha contra la violencia y el crimen en el país.