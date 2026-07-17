Hombres armados matan a tiros al periodista mexicano Josué Martínez en el sur del país

Archivo - Imagen de archivo de la Policía mexicana durante un dispositivo de seguridad del Mundial de Fútbol, a 16 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Sergei Novikov - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista y abogado mexicano Josué Martínez ha sido asesinado a tiros este pasado jueves por la mañana en el sur de México, según ha informado la Fiscalía del Estado de Puebla, donde ha ocurrido el incidente.

Según fuentes del diario local 'El Sol de Puebla', el periodista, conocido popularmente como Josué Mac, 'El Jaguar' y con una destacada labor comunitaria a sus espaldas, recibió al menos seis tiros procedentes de dos individuos en motocicleta que se le aproximaron en torno a las 08.00 de la mañana del jueves a unos metros de su domicilio, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Así pues, la principal línea de investigación, apunta la Fiscalía en un comunicado publicado en redes sociales, se centra en la posible relación entre el asesinato y "el ejercicio de la actividad periodística de la víctima".

Las autoridades estatales de Puebla han exortado a la Fiscalía a que realice las investigaciones correspondientes "para dar con los responsables y el móvil de esta condenable agresión".