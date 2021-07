Indígenas de un municipio de Chiapas exigen la anulación de las elecciones locales respaldados por autodefensas

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 3.000 habitantes del municipio de Pantelhó, en el estado de Chiapas, en el sur de México, han exigido en asamblea la anulación de las elecciones municipales del pasado 6 de junio y han advertido de que no aceptarán el nombramiento del alcalde electo, Raquel Trujillo Morales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los vecinos, en su mayoría indígenas, han anunciado su reivindicación respaldados por más de un centenar de hombres armados del grupo Autodefensas del Pueblo El Machete, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

Así, han asegurado que el 1 de octubre, cuando se renuevan los ayuntamientos, "el pueblo en general elegirá a nuestras autoridades locales por usos y costumbres, pues queremos paz, democracia y justicia en Pantelhó, sin crimen organizado, narcotraficantes, sicarios, narcopolíticos y sin invasión de terrenos o bienes comunales".

Demandan además auditar la gestión de Delia Janet Velasco Flores, alcaldesa interina desde agosto, cuando sustituyó al alcalde electo, Santos López Hernández, también del PRD, desaforado y encarcelado por un caso de abuso sexual agravado contra una funcionaria municipal.

Una mujer indígena con pasamontañas y traje regional leyó el documento oficial de las 86 comunidades participantes, dirigido entre otros al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y después formaron unos 120 hombres armados, algunos sólo con machetes, recibidos con aplausos y vivas.

"Hemos levantado la voz por el dolor y el sufrimiento que hemos padecido a causa de la injusticia, de la violación de nuestros derechos y de la muerte de más de 200 hermanos indígenas desde hace 20 años", ha explicado la mujer.

"La voz del pueblo indígena trabajador del campo se ha cansado de tantas violencias, de tantas injusticias y amenazas en diferentes comunidades de nuestro municipio por parte de este grupo de delincuentes organizados", ha afirmado en referencia a los ataques del grupo conocido como Los Herrera, a los que acusa de narcotráfico.

Uno de los hombres mayores de la comunidad, ha denunciado además que han sido "fuertemente amenazados, no sólo los líderes, sino todos, el pueblo está amenazado" tras la formación de las autodefensas. "Por esta razón no queremos más sicarios ni narcotraficantes. Pantelhó no vive del narco, sino de su maíz, frijol, cafetales y del trabajo en el campo. El primero de octubre tendremos nuevas autoridades, pero la gente decidirá", ha subrayado.