El Instituto Electoral mexicano "acata" la resolución que le obliga a seguir con el referéndum revocatorio

Archivo - Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. - -/El Universal via ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México "acata" el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le obliga a seguir adelante con los preparativos del referéndum sobre la continuidad del mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la espera de que se resuelva el litigio abierto por el presupuesto de la institución.

El máximo responsable del INE, Lorenzo Córdova, ha asegurado en Twitter que, "como siempre", el organismo "seguirá garantizando los derechos políticos de la ciudadanía", lo que pasa por reanudar los preparativos del referéndum revocatorio, previsto para abril.

"La determinación comunicada este jueves por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto", ha subrayado el INE, en un comunicado en el que ha recordado que el 7 de diciembre interpuso un recurso alegando que carecía de fondos suficientes.

En este sentido, ha insistido en que el "recorte" aprobado por la Cámara de Diputados ha dejado al Instituto "sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana.

El INE "sólo cuenta con 1.503 millones de pesos" (unos 64,3 millones de euros), pero los requisitos organizativos recogidos en la Ley de Revocación de Mandato "suponen una inversión de 3.830 millones de pesos" (163,7 millones de euros), reza la nota oficial.

López Obrador, que se vería obligado a abandonar el cargo en caso de perder el referéndum, describió el jueves el dictamen de la Suprema Corte de Justicia como "una muy buena decisión", a pesar de que también apuntó que no "concluye el litigio" por ahora.

El mandatario señaló que "no se debe obstaculizar la democracia y no se debe violar la Constitución" y apeló a la movilización ciudadana en caso de que no se pudiese convocar la consulta por los cauces oficiales.