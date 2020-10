México.- Interpol emite una alerta roja para la captura de los exjefes de la Policía mexicana Jesús Orta y Frida Zamora

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una alerta roja para la detención de los antiguos secretarios de la Policía Federal mexicana Frida Martínez y Jesús Orta por sus vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía de General de México ha solicitado la ayuda de Interpol para descubrir el paradero de Martínez y Orta, en busca y captura desde hace varios meses por los vínculos que habrían mantenido con las estructuras del crimen organizado y por su enriquecimiento ilícito mientras desempeñaban como funcionarios del Estado.

Martínez y Orta forman parte de una veintena de antiguos funcionarios y servidores públicos que desde el pasado mes de agosto arrastran una orden de detención, después de que la propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana recibiera una denuncia en la que se detallaba el desvío de fondos públicos por un valor de 2.500 millones de pesos (más de 100 millones de euros) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Una de estas órdenes para la compra de equipos, material y vehículos para la Policía, en la que habría habido un importante sobrecoste, fue emitida por la entonces secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez, y mano derecha del que fuera secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Por su parte, Orta ha ocupado también otros puestos de responsabilidad como secretario general de la Policía Federal entre diciembre de 2012 y mayo de 2014, o encargado de la Seguridad Ciudadana en el Gobierno de Ciudad de México hasta octubre de 2019 cuando dejó el cargo.

Ambos, informa el diario mexicano 'Milenio', han presentado recursos de amparo contra sus órdenes de detención que ya han sido admitidas a trámite, aunque el delito que se les achaca, el de delincuencia organizada, establece la prisión preventiva, por lo que ni siquiera el fallo a su favor les libraría de entrar en la cárcel.

"Se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores, este asunto como otros se presentó en el Gobierno anterior, si no se denuncian nos convertimos en encubridores", dijo por entonces en relación al caso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento sólo una persona de las 19 sobre las que hay una orden de detención ha sido capturada, es el caso de Eleuterio Enrique Pérez Romero, responsable en la Secretaría de Gobernación y en la Policía Federal Preventiva durante el sexenio de Peña Nieto.