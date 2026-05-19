México investiga a varios militares por el operativo contra el narcotráfico en el que murieron dos agentes de la CIA

Archivo - Imagen de archivo de varios vehículos de la Policía de México. - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SINALOA (MÉXICO)

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de México ha informado de que ha ampliado las investigaciones sobre el operativo contra el narcotráfico en el que murieron dos supuestos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) el pasado mes de abril para incluir ahora a varios militares.

Los fiscales están estudiando la posibilidad de que se produjeran irregularidades en el marco de un operativo en torno a un narcolaboratorio clandestino hallado en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, donde fallecieron los dos agentes estadounidenses y dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación.

Las pesquisas buscan también responsabilidades en la cadena de mando, así como discernir si se produjo un "ejercicio ilícito de atribuciones" en un caso que pudo hacer peligrar "la seguridad nacional", según informaciones del diario 'El Sol de México'.

"Informamos que, además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que, aparentemente, habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo", ha explicado el portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), busca determinar quiénes eran los propietarios, posesionarios o usufructuarios del inmueble utilizado como laboratorio clandestino, además de rastrear a posibles empresas proveedoras de productos químicos.

Paralelamente, la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos ha abierto una línea específica sobre posibles delitos relacionados con el ejercicio ilícito de atribuciones y seguridad nacional debido a la participación de personas extranjeras en el operativo, como sería el caso de esos dos supuestos agentes de la CIA.

Los fiscales buscan a su vez esclarecer si existió una investigación previa correspondiente y debidamente sustentada antes de la puesta en marcha del operativo y si la intervención que derivó en el hallazgo del laboratorio en cuestión se realizó conforme a la normatividad vigente.

El caso ha ganado notoriedad después de que las autoridades de Chihuahua reconocieran que había dos estadounidenses vinculados a la CIA entre los fallecidos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido explicaciones a las autoridades estadounidenses, en particular a su legación diplomática, por la presencia de los agentes de la CIA en una operación de la que no tenía conocimiento y ha dejado entrever que se podría haber infringido la seguridad nacional y la soberanía de México.

Las autoridades de Chihuahua informaron a finales de abril de la muerte de dos funcionarios mexicanos y de dos agentes estadounidenses en un accidente de tráfico cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos.