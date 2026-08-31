Investigan 20 bolsas con restos humanos relacionadas con las desapariciones del caso Ayotzinapa

Protesta por los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desapercidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Alberto Roa

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas trabajan ya con los restos humanos hallados en una veintena de bolsas que podrían contener los restos de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, un crimen en el que estaría implicadas las fuerzas de seguridad. Los restos habían sido hasta ahora ignorados en la investigación.

Las bolsas, que fueron sometidas a altas temperaturas, estaban en el basurero de Cocula y en el río San Joaquín y luego fueron llevadas a la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero. La funeraria contaba con tres hornos crematorios, uno de ellos clandestino, sin registro oficial.

Estos restos no fueron tenidos en cuenta en las investigaciones, por lo que ahora podrían provocar un vuelco en toda la investigación, según fuentes de la Fisacalía General de la República citadas por el diario 'La Jornada'.

Un grupo de investigadores forenses trabajan en los restos, obviados a pesar de que estuvieron a la vista de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que cuestionó la primera versión oficial de lo ocurrido, que atribuyó al crimen organizado estas muertes.

Los 43 jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Durante años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto defendió lo que se conoció como la 'verdad histórica', que sostiene que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, en un intento por cerrar un caso que evidencia la connivencia del crimen organizado con algunas estructuras del Estado.