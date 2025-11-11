Irán califica de "ridículas" acusaciones sobre presunto intento de asesinato de embajadora israelí en México

Irán tilda de "ridículas" las acusaciones sobre un plan para matar a la embajadora de Israel en México - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MÉXICO, 10 Nov (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Irán calificó como "ridículas" las acusaciones en su contra sobre un supuesto complot para asesinar a Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México, esto tras las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre un ataque frustrado que también fue confirmado por el Gobierno israelí. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmael Baqaei, sostuvo que tales afirmaciones son tan absurdas que ni ameritan respuesta, sugiriendo que son intentos por perjudicar las relaciones de Irán con otras naciones, según reportó la agencia Mehr.

Baqaei también señaló que llama la atención la elección de México como escenario, vinculándolo con las protestas que ha habido en el país contra Israel por sus acciones en Gaza, y destacó que las autoridades mexicanas han declarado no tener información sobre este supuesto plan.

La Embajada de Irán en México ya había desmentido las acusaciones el viernes pasado, tachándolas de "un invento mediático" con el objetivo de dañar los lazos históricos entre ambos países, reiterando su rechazo mediante la red social X y denunciando ser víctima de noticias falsas que buscan afectar sus relaciones internacionales.

Por su parte, los Secretarios de Exteriores e Interior de México manifestaron no poseer informes sobre el presunto atentado contra la diplomática, reafirmando su compromiso de mantener una comunicación constante con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en México.

Este incidente salió a la luz después de que, consultados por Axios, funcionarios estadounidenses revelaran que la Guardia Revolucionaria de Irán planeó el asesinato de Kranz-Neiger, un complot que fue desbaratado por los servicios de seguridad mexicanos durante el verano.

A raíz de estos sucesos, el Ministerio de Exteriores de Israel agradeció a México por desmantelar una red terrorista vinculada a Irán que tenía en la mira a su embajadora. Además, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. condenó los "aborrecibles planes internacionales de Irán", afirmando que tales acciones son contrarias a la conducta esperada de una nación civilizada.