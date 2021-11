Un juez federal de México ordena la detención del exdirector de Pemex Carlos Treviño, señalado por Lozoya

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Justicia mexicana ha ordenado este viernes la detención del antiguo director ejecutivo de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño después de que no compareciera ante las autoridades el pasado 7 de septiembre por un delito de asociación para delinquir y otro de blanqueo de capitales.

El juez federal del estado de México, Daniel Ramírez Peña, ha ordenado la detención de Treviño por una serie de delitos de corrupción que habría cometido en el caso de la planta Etileno XXI, después de las declaraciones inculpatorias de su predecesor en el cargo, Emilio Lozoya, dentro de la trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

Treviño ha negado las acusaciones y envió al juez una carta a través de sus abogados para justificar su no comparecencia, con el argumento de falta seguridad jurídica para llevar a cabo un juicio justo. Su defensa ha asegurado que no tiene conocimiento de esta orden de aprehensión y sitúa a su representando en Texas.

"Estoy escuchando mucho en medios de comunicación que así es; a mí no me consta", ha asegurado el abogado de Treviño, Óscar Zamudio, en un diálogo en la emisora mexicana Radio Fórmula, donde no ha descartado que estas acusaciones de Lozoya "no sean parte de las tensiones de las negociaciones" con la Fiscalía "para seguirle favoreciendo".

"Nosotros creemos que la Fiscalía, en un acto de congruencia, tendría que pedir la cancelación de la orden de aprehensión que exista en contra de mi cliente y debe aquí resaltarse que no es porque haya cometido ningún delito, sino porque no cumplió con el capricho de un juez, porque es un capricho, de acudir a una audiencia para la que no tuvo tiempo de prepararse", ha recalcado Zamudio.

Lozoya, que hasta ahora había evitado entrar en prisión a cambio de ofrecer más pruebas sobre la corrupción cometida en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, acusó a Treviño de haber recibido cuatro millones de pesos en 'mordidas' --sobornos-- (169.800 euros) en 2014 a través del que fuera ministro de Hacienda, Luis Videgaray.

Este miércoles, un juez mexicano dio por buena la petición de la Fiscalía para decretar prisión preventiva contra Lozoya, quien hasta el momento había disfrutado de libertad a medida que iba presentado pruebas y vertiendo acusaciones contra una políticos, entre ellos el expresidente Peña Nieto y Felipe Calderón.

Lozoya está siendo investigado por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, si bien finalmente fue extraditado el 17 de julio a México. Él se ha declarado inocente.