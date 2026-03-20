MÉXICO.- Justicia de EEUU programa para marzo de 2027 juicio contra Rafael Caro Quintero, conocido como 'señor de la droga'

México/EEUU.- Un tribunal de EEUU fija para marzo de 2027 el juicio contra el 'señor de la droga' Rafael Caro Quintero - Europa Press/Contacto/El Universal

MÉXICO, 19 Mar (EUROPA PRESS)

Rafael Caro Quintero, conocido ampliamente como el 'señor de la droga' y una de las figuras fundacionales del Cártel de Guadalajara, enfrentará juicio por múltiples delitos que incluyen crimen organizado, asesinato y tráfico de sustancias ilícitas. Su comparecencia está programada para el 8 de marzo de 2027 en un tribunal neoyorquino. Sin embargo, su situación legal podría experimentar cambios dependiendo de su nivel de cooperación con las autoridades judiciales estadounidenses.

El 'narco de narcos', como también se le apoda, se presentó este jueves en una audiencia preliminar liderada por el juez Frederick Block, en la corte del Distrito Este de Nueva York, donde se declaró inocente de todos los cargos imputados, según reportes del diario 'El Universal'.

A pesar de los esfuerzos de su equipo de defensa, no se logró una reducción en las severas condiciones de confinamiento de Caro Quintero, que perduran desde su traslado a una prisión estadounidense hace un año. Este traslado se interpretó como un gesto de cooperación por parte de la gubernatura mexicana para contrarrestar las amenazas de sanciones tarifarias propuestas por el entonces presidente Donald Trump.

En un movimiento notable, México extraditó a Caro Quintero a Estados Unidos en febrero de 2027, junto con otros 28 criminales de renombre, incluidos los líderes de Los Zetas, Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, así como Pedro Inzunza Noriega, alias 'El Señor de la Silla', perteneciente al ahora desmantelado Cártel de los Beltrán Leyva.

Durante la audiencia, la Fiscalía confirmó que decidió no buscar la pena capital para Caro Quintero y también aclaró que no se ha propuesto ningún trato de cooperación a cambio de una declaración de culpabilidad por su parte.

La complicación de alcanzar un acuerdo con las autoridades de EE.UU. se ve acentuada por la grave acusación contra Caro Quintero del secuestro, tortura y homicidio del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985, lo que establece un panorama retador para el desarrollo del caso.