México.- López Obrador acredita la denuncia filtrada de Lozoya sobre la supuesta corrupción de Peña Nieto y Calderón

Coronavirus.- López Obrador dice que el coronavirus está "bajando su intensidad" - Sergio Tapia/EELG via El Univers / DPA

MÉXICO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este jueves la autenticidad de la denuncia que se ha filtrado a los medios de comunicación, y en la que el antiguo director de la petrolera estatal PEMEX, Emilio Lozoya, denuncia a los exmandatarios Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012), y otros cargos políticos, por haber participado supuestamente en una trama de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht.

"Es la denuncia que en efecto presentó a la Fiscalía General, o sea, que el documento es auténtico, lo que se está dando a conocer en las redes. ¿Por qué digo que es auténtico? ¿Por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice", ha dicho López Obrador.

Lozoya, que está siendo investigado en dos casos de corrupción --uno vinculado a Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados--, denunció hace una semana a Peña Nieto y al que era por entonces su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, de haber aceptado sobornos valorados en más de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) para la financiación de su campaña y para la compra de voluntades políticas.

En las últimas horas, varios medios de comunicación mexicanos se han hecho eco de la denuncia presentada ante la Fiscalía en la que Lozoya afirma que Peña Nieto solicitó a Odebrecht seis millones de dólares (cinco millones de euros) para su campaña electoral de 2012.

"No la terminé de leer porque son 63 páginas y además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas (...), pero sí es escandalosa", ha recalcado el presidente mexicano durante una de sus habituales comparecencias matutinas.

En esa misma denuncia, Lozoya, quien fue detenido en España y posteriormente extraditado a México hace un mes, acusa a Felipe Calderón y a otro expresidente, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), además de una serie de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), de haber participado en otra serie de delitos, como la compra de voluntades políticas para aprobar reformas energéticas que beneficiasen a una serie de empresas, entre ellas Odebrecht, implicada en numerosos casos de corrupción poro todo América Latina.

"Es mucho dinero el que se utilizó para entregar mordidas, si se demuestra lo que dice el señor Lozoya, y mucho dinero el desfalco a la hacienda pública, en particular a PEMEX", ha señalado el presidente mexicano, quien por otro parte, reconoce, que la denuncia "no significa que todo lo que está ahí sea cierto".

Por su parte, la Fiscalía se ha desvinculado de cualquier responsabilidad en la filtración de la denuncia de Lozoya. En ese sentido López Obrador ha respaldo el trabajo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, a quien considera "un hombre íntegro", e "incapaz de inventar nada en contra de los involucrados".