México.- López Obrador acusa a la revista 'The Economist' de hacer el "ridículo" por la portada en su contra

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado este viernes a la revista británica 'The Economist' de hacer el "ridículo", debido a una portada en la que le tilda de "falso mesías".

A juicio de López Obrador, la portada es "propaganda muy ramplona y de pasquín" y ha advertido de la crisis de "credibilidad" que atraviesan los medios de comunicación.

"Si de por sí los medios de información están atravesando una severa crisis de credibilidad, esas revistas famosas están atravesando una situación crítica, pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética, pues no las van a leer ni el Londres", ha señalado en su rueda de prensa diaria, según ha recogido el diario 'El Universal'.

En este contexto, el mandatario mexicano ha asegurado que la revista desconoce que el país norteamericano es uno de los pueblos más "conscientes" y "politizados" del mundo.

El próximo número de 'The Economist', cuya portada se adelantó el jueves, lleva en primera plana una imagen de López Obrador, al que califica de "falso mesías". Además, señala que el mandatario es "un peligro para la democracia", aunque reconoce que él "no es personalmente un corrupto".

Asimismo, pide a los votantes "frenar" al mandatario, del que también dice que está "hambriento de poder". También, indica que ha escapado del centro de atención debido a que carece de algunos de los dejes de sus pares "populistas", como el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, o el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El medio también critica que López Obrador divida a México y califique como "pueblo" a los que lo apoyan y "élite" a quienes se oponen a él.