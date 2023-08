López Obrador afirma que acatarán la decisión que frena la entrega de los nuevos libros de texto en Chihuahua

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este lunes que el Gobierno acatará la orden del Tribunal Supremo de Justicia y suspenderá la distribución en el estado de Chihuahua de los nuevos y controvertidos libros de texto elaborados por el Ministerio de Educación para el próximo curso.

López Obrador, no obstante, ha reprochado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, su "irresponsable" decisión de presentar una recurso contra la distribución de este material, cuyo contenido ha sido criticado por la oposición y algunos sectores de la comunidad educativa.

"Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entregue los libros a los niños en Chihuahua", ha mostrado su malestar el mandatario.

Al mismo tiempo, ha calificado de "deshonesto" al juez del Tribunal Supremo Luis María Aguilar por haber tomado en consideración esta denuncia y ordenar que se detuviera la distribución del material escolar, dejando "sin libros de textos a los niños y a los estudiantes de Chihuahua".

"¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libro de texto. Es un mandato constitucional pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua", ha zanjado el presidente mexicano.

López Obrador ha vuelto a acusar a la oposición de utilizar este asunto de los nuevos libros de texto con fines electorales. "Ya están queriendo manipular", ha dicho, con vistas a las elecciones generales de 2024. "Todo es politiquería", ha recalcado durante su comparecencia matutina de este lunes ante los medios.

"Esto de los libros de texto, hay una persona, que no voy a mencionar, pero jerarca, que dice 'no he leído ni voy a leer los libros de texto, pero estoy en contra porque son comunistas' (...) eso es una mentalidad muy retrograda. Qué culpa tienen los niños", ha dicho López Obrador en referencia al presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

"El dirigente del PAN llegó a decir que se arrancaran las hojas. ¿Cuáles hojas van a arrancar? Tampoco los ha leído, y todo es politiquería, porque como vienen las elecciones ya están queriendo manipular. Nada más que la gente ha tomado conciencia y por eso tenemos que seguir adelante", ha defendido.

Chihuahua es uno de los estados, junto a Jalisco o Guanajuato, en los que no gobierna Morena, que adelantó que se opondría a la distribución de estos libros. La oposición y algunos sectores de la comunidad educativa consideran que los libros están plagados de inexactitudes, condensa demasiado algunas asignaturas, o bien no siguen un plan de estudios definidos, algo que rechaza el Gobierno. "Han sido elaborados por docentes y expertos", aseveró López Obrador.