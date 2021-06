López Obrador anuncia una sección en su rueda de prensa diaria para "combatir las noticias falsas"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este miércoles una sección diaria en su rueda de prensa diaria que tendrá el objetivo de explicar "las mentiras de la semana" y "combatir las noticias falsas".

"Les adelanto que vamos a tener un día, vamos a invitar a alguien del Gobierno que nos explique sobre las mentiras de la semana (...) vamos a sacar aquí un 'quién es quién en las mentiras' de la semana para combatir las falsas noticias", ha trasladado durante su rueda de prensa diaria, según informa 'La Jornada'.

Entre otros ejemplos, López Obrador, que ha lamentado que hay personas que "se tragan todo eso", ha informado de que, hace unos días, se difundió en la red social Twitter que uno de sus hijos iba a comprarse un equipo de fútbol. "Nada más que la mentira cuando no mancha, tizna, esa es una máxima del hampa del Periodismo", ha agregado.

En este contexto, ha tildado de "inmorales" a sus adversarios. "Siempre lo he dicho y no me equivoco, que el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía", ha indicado, remarcando que hay personas "manipuladas" que no ven la rueda de prensa y que, si la vieran, "tendrían información de lo que está sucediendo, pero se quedan sólo con la información que les dan los medios".