México.- López Obrador asegura no tener "ningún problema" con Biden y resalta la "buena relación" con Trump

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este lunes no tener "ningún problema" con el "posible" presidente electo de Estados Unidos, Joe Bien, tras destacar la "buena relación" que ha mantenido con Donald Trump, tras volver a destacar que quieren actuar "con prudencia" hasta que se emitan los resultados oficiales.

En su intervención diaria, López Obrador ha insistido en que "no estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos, llevamos muy buena relación con el Gobierno del presidente Donald Trump porque ha habido una relación de respeto, de no intervención, y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden".

El mandatario ha vuelto a insistir en "actuar con prudencia" y en seguir el mandato constitucional de "no intervención y de autodeterminación de los pueblos", que responde a que "queremos que en los asuntos nuestros no haya injerencia extranjera".

En referencia a Biden, ha asegurado no tener "ningún problema con él, incluso lo conocí hace ocho o diez años, no tenemos nada en contra del presidente ni del posible presidente electo ahora, y no tenemos nada en contra de ninguno de los dos partidos".

"¿Qué queremos? Actuar con prudencia, esperemos a que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos", ha añadido, ya que pronunciarse al respecto supondría actuar "como si fuéramos jueces electorales".

López Obrador también ha hecho referencia a su primera campaña electoral, cuando asegura que sufrió un "fraude electoral", tras resaltar que el proceso legal y electoral en Estados Unidos "no termina".

"Además, nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, pero esperar no significa que nosotros vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que resolver la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos", ha concluido.

La mayoría de la comunidad internacional y de los países han reconocido la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en los pasados comicios presidenciales estadounidenses, a pesar de la resistencia de su rival y hasta ahora presidente, Donald Trump, en aceptar los resultados.

Sin embargo, México, junto con Brasil, Rusia y China, se han mostrado "prudentes" y han expresado que esperaran al pronunciamiento de las autoridades oficiales para reconocer a Biden como el presidente electo.